“Non credeva ai suoi occhi. Ha controllato il biglietto due volte e così ho fatto anch’io quando me lo ha consegnato, perché è una cosa che non si vede tutti i giorni. Poi mi ha detto: ‘Ti prego, dimmi che me ne vado in pensione'”. È il titolare della Tabaccheria 73 di viale Verona, a Vicenza, a raccontare la gioia di un operaio della zona, 50enne e padre di tre figli, quando ha scoperto di aver vinto due milioni giocando un Gratta e vinci da 20 euro. La storia è riportata da Il Giornale di Vicenza: “Siamo contenti perché è una persona che ne aveva bisogno e se lo merita“, ha detto ancora il titolare dell’esercizio spiegando che il biglietto vincente ‘Maxi miliardario’ è stato acquistato dall’uomo sabato scorso, poco prima di pranzo, insieme a sua moglie: il 50enne ha iniziato a grattarlo finché non ha realizzato della vincita, “la più alta mai fatta in questa tabaccheria”. A quanto si apprende, il neo milionario e la moglie, dopo averli ringraziati del colpo fortunato, sono tornati a casa dai figli per dare loro la notizia: “Lo conosciamo e siamo sicuri che tornerà presto per festeggiare anche assieme a noi”, conclude il tabaccaio.