La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a far notizia, da mesi al centro della scena mediatica. A occuparsi della fine del loro amore, con tutti i risvolti giudiziari del caso, i diversi contenitori tv. La conduttrice de “L’Isola dei Famosi” è finita nel mirino di “Unomattina in Famiglia“, in particolare del padrone di casa Tiberio Timperi intervenuto nel corso della rassegna stampa curata da Gianni Ippoliti dove si parlava dell’incontro tra gli ex in tribunale.

Motivo del contendere i Rolex dell’ex campione giallorosso, le borse e le scarpe della conduttrice: “Trattenere gli orologi è veramente cheesy, da caciottari“, ha detto il conduttore alludendo a una mancanza di stile. Un termine che ritorna per Ilary Blasi, proprio nel corso di un duro scontro al “Grande Fratello Vip” definì Fabrizio Corona “un caciottaro”, accusandolo di aver messo “zizzania” nel matrimonio con Totti, ai tempi delle nozze il re dei paprazzi aveva parlato di un presunto flirt del calciatore con Flavia Vento. Come reagirà la conduttrice? Per ora ha scelto la strada del silenzio. A “Unomattina in Famiglia” per una volta a far notizia non sono stati gli scontri tra Timperi e la collega Monica Setta.