Manca sempre meno alla ripresa della nuova stagione televisiva. Tra le riconferme, in casa Rai, ci sono anche Tiberio Timperi e Monica Setta con Unomattina in famiglia, il programma in onda su Rai 1 nel weekend. Se i risultati in termini di ascolti sono soddisfacenti quello che manca invece è l’affiatamento della coppia. A rivelarlo sono stati gli stessi conduttori, a partire dalle parole di Monica Setta (risalenti ad un anno fa) con le quali affermava di non essere amica e di non avere il numero di telefono del collega. Lui, dodici mesi dopo, ha replicato su Diva e Donna: “La prima cosa è vera, la seconda no. Ha il numero del mio cellulare, ma le impedisco di chiamarmi“. E ancora: “Sono un professionista, lei fa il suo lavoro e io faccio il mio”.

A stretto giro è arrivata la replica della conduttrice: “Penso che sia un professionista (Timperi, ndr) e ci sono centinaia di persone che possono testimoniarlo. Non siamo diventati amici, ma in tv si va per lavorare non per organizzare pranzi e cene quando si spengono le telecamere“, ha commentato lei su Lifestyleblog per poi aggiungere di non sapere se lui l’abbia bloccata o meno dal momento che sostanzialmente non ha avuto mai bisogno di chiamarlo. Tutto qui? Assolutamente no. Infatti, stando a quanto riportato da TvBlog, la scrittrice e conduttrice pugliese entro la fine dell’anno pubblicherà un’autobiografia dal titolo Volevo fare la giornalista. All’interno, e nella fattispecie nel capitolo dedicato alla ex direttrice di Rai 1 Teresa De Santis, ha rivelato di essere stata decisiva proprio per la carriera di Tiberio Timperi. “Lui era reduce da La vita in diretta e la De Santis lo avrebbe lasciato volentieri a casa [..]”, si legge nel brano dedicato. In seguito: “Prima di decidere mi chiese che cosa ne pensassi ed io caldeggiai la sua presenza. Non lo conoscevo se non di vista, ma televisivamente lo avevo sempre apprezzato ed ero sicura che insieme a me avrebbe formato una splendida coppia tv. È andata proprio così. I numeri ci hanno dato ragione”.