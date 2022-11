È allarme Covid nella casa del Grande Fratello Vip. Nelle scorse ore quattro concorrenti sono risultati positivi al virus e oggi si è aggiunta anche Pamela Prati, eliminata giovedì dal reality e protagonista di baci in bocca con il conduttore Alfonso Signorini e l’ex concorrente Marco Bellavia. A commentare quanto sta accadendo nel reality di Canale 5 è anche Matteo Bassetti, infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova: “È la dimostrazione che questo è un virus altamente contagioso per chi ancora non lo avesse capito. Credo che sia la dimostrazione di fronte a milioni di italiani”, ha detto a The Pipol Tv. “Il problema non è il fatto di avere il Covid all’interno della casa del GF Vip, ma se 1 questa è una notizia e 2 perché andarlo a cercare così spasmodicamente”, ha aggiunto Bassetti incalzando “che è l’ora di finirla di continuare a tamponare la gente per farla entrare. Io lo trovo profondamente sbagliato. Quello che è accaduto dimostra ancora una volta di più che i tamponi non servono assolutamente a niente“. Ora i concorrenti dovranno essere monitorati e si dovrà fare il tampone solo a chi ha i sintomi “a meno che non si voglia montare un caso dove il caso non esiste“. Quindi ha concluso: “Spero che questa cosa che è successa al Gf Vip ci faccia capire che la filosofia dello zero Covid che è quella cinese non porta da nessuna parte”.