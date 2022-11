Non capita tutti i giorni che una principessa si tolga la sua spilla a forma di papavero e la doni a un bimbo solo perché ne è attratto. Ma ad Akeem, piccolo allievo di tre anni della scuola primaria del Colham Manor Children’s Center di Londra, è successo. La principessa di cui stiamo parlando è Kate Middleton, sempre più amata dai sudditi per il suo modo di essere e comportarsi. Non ne sbaglia una. La sua gentilezza è qualcosa di emozionante. E nel breve video pubblicato dal giornalista Rhiannon Mills su Twitter quell’attimo di quotidianità, quel dono spontaneo diventa il gesto di una Kate donna e madre comune. Non è più la principessa del Galles. Ecco come sono andate le cose. Kate era in visita al Maternal Mental Health Alliance, un ente di beneficenza del Regno Unito di cui è protettrice. Mentre camminava ha incontrato un bambino molto sveglio e curioso sulla sua strada. Allora che ha fatto? Si è inginocchiata e ha cominciato a parlare con lui in piena naturalezza. Il bimbo, Akeem, non ha mostrato alcuna timidezza e ha prontamente chiesto: “Come ti chiami?”. “Mi chiamo Catherine”, ha risposto la principessa del Galles. A quel punto il bimbo ha semplicemente risposto: “Ok”. Suscitando le risate delle persone che assistevano alla scena. Se l’interesse di Akeem non era per Kate, lo era invece per la spilla che teneva appuntata sull’elegante cappotto. A forma di papavero rosso.

Un tale interesse che la principessa ha deciso di donargliela. Ma non senza la spiegazione della sua simbologia per la nazione. “Sai a cosa serve?”, ha chiesto Kate al bimbo mentre sganciava la spilla. Ha proseguito: “È per ricordare tutti i soldati che sono morti in guerra. Ecco qua, è per te”. Cos’è il papavero del ricordo? Il Red Poppy, papavero rosso, è il simbolo del Remembrance Day o ‘Poppy Day’. Ricorrenza che cade, nel regno Unito e nei Paesi del Commonwealth, l’11 novembre in memoria dei caduti della Prima Guerra Mondiale.

I papaveri del ricordo sono prodotti dal 1922 dalla Poppy Factory di Richmond, una ditta-charity che realizza ogni anno circa 36 milioni di papaveri artificiali con cui costruisce 80 mila corone. Le spille indossate da tutta la Famiglia Reale arrivano appunto dalla storica ditta che iniziò la sua attività dando lavoro ai veterani di guerra.

Perché proprio il papavero a rappresentare i caduti di guerra? E’ il primo fiore a sbocciare sui campi di battaglia. Il gesto della principessa Kate, immortalato e condiviso su Twitter dal giornalista Rhiannon Mills con il permesso della madre del bimbo, ha già oltre un milione di visualizzazioni solo su Twitter. I commenti? Commossi, entusiastici, solidali e divertiti. Pioggia di cuori e faccine in adorazione. Ma anche qualche intervento al vetriolo.

“Nulla di quello che fanno queste persone mi fa pensare che lo stiano facendo per un motivo diverso dalla pubblicità”, scrive un follower. Un’altra dichiara, facendo riferimento al fatto che Akeem sia di colore: “Ecco il modo in cui i neri vengono usati”. Le risponde un altro utente: “Se avesse detto di no al bambino, non puoi averlo (il papavero, ndr) sarebbe stata giudicata razzista”. Poi i lettori del post discutono fra loro. A chi continua a considerare non spontaneo il gesto un commentatore risponde: “Passa meno tempo su Twitter e scopri cosa fanno di buono enti di beneficenza e associazioni. Tu che fai singolarmente per migliorare la vita delle persone? Probabilmente nient’altro che stare sul divano”.