Antonella Fiordelisi è stata tra i protagonisti dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, quella andata in onda su Canale 5 giovedì 10 novembre. In particolare, il conduttore Alfonso Signorini ha voluto approfondire la questione della sua rottura con Gianluca Benincasa, avvenuta proprio poco prima del suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. “Noi ci siamo lasciati perché io non ero sicura della relazione. Lui era il mio punto di riferimento fuori da qui, spero che ora lo sia Edoardo”, ha spiegato l’influencer ma Signorini ha voluto fare chiarezza, anche alla luce delle recenti dichiarazioni del suo ex fidanzato Francesco Chiofalo che, a Fanpage, ha detto che dietro la vita sentimentale di Antonella si cela una strategia di visibilità impostale dal padre. E proprio su questo punto è intervenuta Sonia Bruganelli, opinionista del programma, che ha confermato di aver avuto anche lei l’impressione che il signor Fiordelisi condizionasse l’atteggiamento della figlia: “Sono rimasta un pochino sconvolta e toccata da un padre che entra dentro la Casa e dice alla figlia, di un ragazzo che conosce da 40 giorni, ‘Io e mamma siamo dei Donnalisi’. Antonella – ha detto – tu ci azzittiresti tutti solo se dimostrassi davvero quello che provi”. Al che Antonella Fiordelisi ha replicato invitando Sonia Bruganelli a seguire meglio quello che succede nella casa. Ed è stato a questo punto che l’opinionista è sbottata: “Faccio tv da vent’anni – è tuonata – seguo attentamente tutto e non me lo devi dire a me, non ti devi nemmeno avvicinare o paragonari a me. Se vuoi te lo dico in inglese: Don’t compare yourself to me, you’re not on my level”.

“Tesoro non ti devi nemmeno avvicinare e paragonare a me, vuoi che te lo dico in inglese? You are not on my level” MIO DIO SONIA STASERA ON FIRE ???? #gfvip pic.twitter.com/vY4jhWArl7 — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 10, 2022