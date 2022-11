Ma quale lattosio, Beatrice Valli è incinta del quarto bebè. L’influencer ha svelato sui social di essere nuovamente in dolce attesa, smentendo quanto dichiarato in precedenza, quando aveva spiegato con un’intolleranza al lattosio il gonfiore che invece il web aveva già correttamente attribuito a una gravidanza in corso. Come comprensibile Beatrice voleva aspettare il momento giusto per condividere la bella notizia con i follower ma anche con i familiari, dal momento che nemmeno la sorella Ludovica sapeva nulla. “Che io sappia, non è incinta. Dice che è il lattosio, quindi stiamo a ciò che dice lei. Nel caso fosse incinta, sono felice per lei. In ogni caso, tranquille, perché se è davvero incinta lo verremo a sapere forse praticamente insieme” aveva scritto Ludovica in risposta a chi le chiedeva conferme in merito alla gravidanza di Beatrice.

L’ANNUNCIO DI BEATRICE VALLI – Ora che i tempi sono maturi la Valli fa il grande annuncio: “Presto in sei. Questa volta non è colpa del lattosio. Aspettavamo semplicemente il momento giusto per dirvelo, nell’attesa che tutto andasse proprio come doveva andare” scrive su Instagram a corredo di uno scatto che la vede con il marito Marco Fantini, le loro figlie Azzurra e Bianca, e Alessandro, bimbo che Beatrice ha avuto da una precedente relazione. “Abbiamo sempre cercato di mantenere la nostra privacy riguardo la gravidanza, perché crediamo che questo sia un momento così unico da meritare tutta l’intimità della propria famiglia. Ebbene, tutto è andato come doveva andare e noi siamo felicissimi di annunciarlo ufficialmente” prosegue la Valli. “Abbiamo iniziato questo nuovo percorso… non nel migliore dei modi ma sicuramente avrà il suo lieto fine, ne sono certa… ci abbiamo sempre creduto!” conclude.

COME STA ANDANDO LA GRAVIDANZA – In alcune stories Beatrice fa sapere di essere al quarto mese più una settimana, e di non conoscere ancora il sesso del bebè. Quando lo saprà farà una sorpresa al consorte senza mettere in piedi festeggiamenti esagerati. Quel che è certo è che questa quarta gravidanza la sta provando non poco. “Mi ha messo al tappeto” confessa ai follower, “ho sempre nausee, vomito fortissimo tutte le mattine, il mio corpo e le mie forze sono completamente assenti”. In tempi recenti la Valli ha anche dovuto fare i conti con la labirintite, condizione che di sicuro non l’ha aiutata. Niente però può spegnere l’entusiasmo suo e di Marco: la famiglia si sta per allargare ancora una volta e la coppia è al lavoro sulla nuova casa dove costruire il nido d’amore per tutti i loro pargoli.