Francesco Chiofalo si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Lo ha fatto in un’intervista a Fanpage in cui ha rivelato retroscena e aneddoti inediti su Antonella Fiordelisi, sua ex fidanzata e attuale concorrente del Grande Fratello Vip. In particolare, nel mirino di “Lenticchio” è finito il padre di Antonella, Stefano Fiordelisi, che a detta dell’ex tentatore di Temptation Island manipolerebbe la figlia indirizzando le sue scelte sentimentali in modo da ottenere più visibilità mediatica. “Ho le chat di quando stavamo insieme e di lei, che a un certo punto doveva entrare all’Isola dei Famosi, che mi scrive che non dovevamo postare storie insieme perché doveva risultare single”, ha raccontato Chiofalo a Fanpage. E ancora: “Un’altra volta, controllando il telefono di Antonella, trovai delle chat in cui il padre le chiedeva ‘Che cosa devi fare ancora con questo? Quello che dovevi prendere, l’hai preso. Guarda chi è entrato a Napoli, questo nuovo giocatore. Perché non lo segui?’ Feci gli screen di quelle chat e le mandai sul mio telefono. Le consigliava su quale famoso concentrarsi. Infatti, con lui non volevo averci niente a che fare. Il livello è questo. Io sono figlio di un costruttore e mia madre è un magistrato, sono di buona famiglia. Ai miei genitori non sono mai piaciuti quelli di Antonella. E al Gf Vip si è visto chi è il padre”.

Ma non è tutto. Chiodalo è tornato anche a parlare di quando il signor Fiordelisi comprò un appartamento a Milano per la figlia, proibendole di trasferirsi a vivere lì finché non avesse lasciato Francesco: “Vero, l’hanno ricattata. Mi disse che i suoi genitori non l’avrebbero mandata a Milano finché non mi avesse lasciato. Noi non eravamo in crisi, stavamo bene insieme. Non ci saremmo mai lasciati se non fosse intervenuto il padre. Ma cose pesanti: ricatti, litigate dentro casa con il padre che voleva mi lasciasse. Non ho voluto infierire nemmeno nel caso di Gianluca Benincasa, l’ex di Antonella che è entrato nella Casa e che ho sentito fino a ieri. Lui non è il suo ex, hanno fatto sesso fino al giorno prima che lei entrasse nella Casa del Gf Vip”. Infine, “Lenticchio” ha lanciato una stoccata proprio a Gianluca Benincasa: “Lo userà come un pedalino finché le serve e poi gli darà un calcio nel cu** in malo modo come ha fatto con gli altri, dietro ordine del padre”.