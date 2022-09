Da tempo aveva condiviso sui social i suoi problemi di salute: dalle vertigini sempre più frequenti al silenzio e poi il ricovero in ospedale, aveva aggiornato i suoi fan sul disturbo che da qualche mese la affligge. Ora quel disturbo ha un nome e una diagnosi precisa: deficit vestibolare acuto. Beatrice Valli ne ha parlato in un post pubblicato nelle scorse ore su Instagram, in cui ha raccontato quanto emerso dagli ultimi accertamenti medici a cui si è sottoposta. “Il deficit vestibolare acuto; questo è quello che mi è stato riscontrato questa settimana”, scrive pubblicando una sua foto con le figlie. E ancora: “Sono giorni molto pesanti e duri per me, ci vorrà tempo, non so quanto tempo ma ci sto mettendo tutta me stessa per riprendere le forze e l’energia che ho vi ho sempre dimostrato. Purtroppo a volte non siamo noi a comandare il nostro corpo ma arriva il giorno in cui forse devi dire basta e capire davvero ciò che ti rende felice e serena, spero di tornare presto da voi “. Tanti i messaggi di affetto e supporto che le sono arrivati dai fan ma anche dal compagno Marco Fantini e dalle amiche come Costanza Caracciolo e Giulia Salemi.

Secondo quanto spiegano gli esperti, il Deficit Vestibolare Acuto (quello che una volta veniva detto “labirintite”) ha come sintomi improvvise vertigini vere, nausea e vomito, impossibilità ad alzarsi dal letto e notevole spavento. La causa è generalmente un virus o un disturbo della circolazione nei capillari del labirinto.