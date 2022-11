“Faccio una cosa irrituale, il Segretario Stoltenberg mi perdonerà, ma immagino abbiate saputo che Alessia Piperno sta tornando a casa”. Così Giorgia Meloni in conferenza stampa dopo l’incontro con il segretario della Nato, Jens Stoltenberg. “Volevo ringraziare i nostri servizi di intelligence, il sottosegretario Mantovano e il ministero degli Esteri per il lavoro straordinario e silenzioso che hanno fatto”, ha aggiunto la presidente del Consiglio parlando della giovane italiana arrestata a fine settembre in Iran e oggi rilasciata.