“I richiami della Commissione Ue sul trattamento dei migranti? Ci sono dei ricorsi in atto, quindi poi si deciderà nelle sedi competenti. I migranti restano in mare? No, non sono in mare, sono al sicuro“. Lo ha detto il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, a margine della presentazione del calendario della Polizia. Poi Piantedosi ha risposto a chi gli chiedeva se l’Italia stia rispettando le regole: “Assolutamente sì”.