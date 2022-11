Durissimo scontro a “Non è l’arena” (La7) tra Vauro e il deputato di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli sulle due navi ong approdate a Catania tra sabato e domenica: la Humanity 1 e la Geo Barents. Sulla prima ci sono a bordo 35 delle 179 persone soccorse, dopo che 144 sono state fatte scendere perché ritenute fragilì dalla commissione medica dell’Usmaf.

Donzelli è netto: “Non possiamo essere una nazione che diventa bersaglio delle beffe di ong o di persone che con molto cinismo e cattiveria stanno strumentalizzando politicamente questa situazione. La Humanity batte bandiera tedesca, quindi il capitano della nave, se davvero, come dice lui, ha a cuore la salvezza di queste persone (ma in realtà io penso che stia facendo una strumentalizzazione vergognosa, cinica e pericolosa), può registrare i migranti, essendo un’autorità civile. A quel punto – continua – quelle persone possono scendere e noi le accompagniamo in Germania, che se ne farà carico. Se invece vigliaccamente per scopi politici utilizzano queste persone in condizioni fragili, allora devono pagarne le conseguenze. Vogliamo far decidere ai mercanti di morte chi viene in Italia, magari anche costringendoli a spacciare perché non abbiamo possibilità di accoglierli?”.

Vauro osserva: “Mi colpiscono aggettivi come cinico e criminale che l’onorevole Minnie ha qui utilizzato. Del resto,ha detto lui che si era travestito da Minnie, mica c’è niente di male. Sempre meglio della svastica. Quello che mi fa impressione è che quegli aggettivi siano usati contro chi salva vite umane. Allora, vorrei capire quale sarebbe il motivo per cui questo complottista di capitano tedesco – prosegue – vorrebbe mettere in difficoltà l’assetto del governo italiano. Ricordo anche che stiamo parlando di 35 persone. Meno di 51, cioè meno di 51, il numero minimo dei partecipanti di un rave. E lo stesso Donzelli ha definito “fragili” quelle 35 persone”.

Vauro aggiunge: “Cosa farete? Col prossimo decreto facciamo come gli schiavisti e guardiamo i denti dei migranti per vedere se sono sani o se possono spacciare droga oppure lavorare sottopagati e sfruttati nelle campagne a raccogliere pomodori? Mi dice perché i nostri confini sono aperti al traffico di armi e sono chiusi agli esseri umani?“.

“Vauro, visto che fa il bulletto, quanti ne ospita a casa sua?“, ribatte Donzelli.

“Oh, ma questa domanda è originalissima – risponde Vauro – Quanti migranti ospito? Uno, mia moglie, che è extracomunitaria”.