“Non posso lasciare il porto di Catania, dobbiamo trovare una soluzione qui. Sarebbe contro le leggi andare via con i sopravvissuti, come mi ha spiegato il mio legale. I naufraghi rimasti a bordo sono in uno stato depressivo e di apatia, siamo profondamente preoccupati per la loro salute mentale. E’ difficile riuscire a spiegargli quello che sta succedendo ed è qualcosa che io stesso non riesco a capire perché è contro le leggi”. Sono le parole di Joachim Ebeling, comandante della Humanity 1, la nave ong giunta nelle scorse ore nel porto di Catania, dalla quale sono stati fatti sbarcare solo una parte dei migranti a bordo