Antonino Spinalbese avrebbe ricevuto una diffida prima del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip che gli impedirebbe di parlare della sua ex, Belen Rodriguez. Stavolta però sembra proprio essersene fregato. L’ex compagno della conduttrice e padre di Luna Marì, parlando con Oriana Marzoli, ha detto: “Quando è finita con la mia ex? Dicembre, sì dicembre“. E via, sui social è scattata la corsa a capire se la data si sovrapponga o sia precedente al di lei ritorno di fiamma con Stefano De Martino. Spinalbese, ad Alberto De Pisis che gli raccomandava di non esporsi troppo, ha risposto: “Amore mio sono problemi suoi non miei” e ad Oriana ha detto: “Io non posso dire che l’ho lasciata, perché sennò succede un casino“. Insomma, tante ipotesi da parte degli utenti social ma il più assoluto riserbo sulla storia d’amore tra il concorrente e la conduttrice de Le Iene.