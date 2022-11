“Non mi importa di cosa pensate. Quello che importa è che io e lui siamo felici“. Così Cher ha risposto a chi ha criticato sui social il suo nuovo amore, Alexander Edwards, produttore musicale di 36 anni. Dopo una foto paparazzata della nuova coppia (sono stati visti al Craig’s, un ristorante di Hollywood frequentato dallo showbiz), infatti, su Twitter sono apparsi dei commenti sulla differenza di età (la super star ha 76 anni). Ebbene, Cher non ha tergiversato molto: ha pubblicato una foto del suo amore con un cuore e ha risposto per le rime a quanti hanno scritto cose poco carine. La cantante ha precisato di non stare a preoccuparsi troppo delle “possibili cattive intenzioni” di chi le sta intorno: è grande abbastanza, sa badare a se stessa e soprattutto è molto felice. Auguri alla coppia!