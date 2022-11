“Mi sono sentita tradita. E quando una cosa si rompe e difficile rimetterla a posto. Ho perso la fiducia”. Wanda Nara rompe per la prima volta il silenzio sulla sua lunga storia d’amore, e sulla sua deriva, con il calciatore Mauro Icardi. Lo fa in un’intervista a Verissimo. Vestita di nero, i suoi capelli biondi creano un luminoso contrasto con il tailleur giacca pantaloni. La show girl di origine argentina e agente del marito, risponde pacatamente alle domande di Silvia Toffanin. Ma un fondo di tristezza le vela gli occhi. Che si fanno umidi quando viene mostrato il filmato con i momenti gioiosi dei cinque figli cresciuti dalla coppia. “Siamo in una pausa – dichiara – Non viviamo insieme da due mesi ma abbiamo cinque figli, tre miei (dal precedente matrimonio con il calciatore Maxi Lopez, ndr) e due suoi”. E precisa, come a voler rimarcare che l’affetto è rimasto intatto: “Appena prima di entrare in trasmissione stavo proprio parlando con lui”.

E’ finita o non è finita? “Ci siamo lasciati bene”, puntualizza Wanda. “Da due mesi non viviamo più insieme ma abitiamo nello stesso condominio. Di modo che lui possa vedere i bambini ogni volta che è libero dal lavoro”. Traumatizzata dal primo divorzio, la show girl e manager rivela di voler fare le cose per bene questa volta. Con i tempi giusti. Ha già firmato le pratiche per la separazione? “Sì – risponde – ci sta seguendo un’avvocata mia amica. Lo fa con il cuore perché vuole bene a entrambi”.

Un ritorno fra i due è possibile? Lei, che si definisce una donna da bianco o nero, dichiara di non voler e poter tornare indietro in questo momento. Per i bambini. “Sono molto decisa sulla separazione: la mia priorità sono i figli”. E spiega che con il suo lavoro in Argentina, quello dell’ex capitano dell’Inter in Turchia, nella squadra Galatasaray, e i figli in Italia il cambiamento è stato forte. “Avevamo bisogno di una persona esterna per affrontare tutti questi cambiamenti”, precisa.

Il motivo della crisi che ha portato al naufragio un rapporto che sembrava perfetto? La scoperta di una chat di Mauro con l’attrice e modella argentina China Suarez. “C’è chi dice che quello non è stato un tradimento” – racconta Wanda – ma a me non sono piaciuti i messaggi che ho trovato. Lui mi ha detto la verità perché è un uomo sincero anche a costo di far male. Mi ha detto che aveva visto una persona, una ragazza argentina. Poi ha cercato ogni sorta di soluzione con me per un anno. Ma ormai in casa lui non era più quello di prima e litigavamo troppo”. Così, per il bene dei bambini, Wanda ha deciso per la separazione. “Sono all’antica. Per me la famiglia è la cosa più importante. Quando abbiamo cominciato a litigare ho deciso di mettere uno stop. Per loro”, confessa con una certa amarezza.

E’ vero che ha parlato al telefono con la presunta amante di Mauro? “Cinque giorni dopo l’accaduto quella ragazza mi ha chiamato. Ero con Mauro e le bambine, un amico comune me l’ha passata al telefono dicendo che voleva salutarmi. Anche questo non mi è piaciuto”. E sui gossip che la vedono attualmente al fianco del rapper argentino L-Gante? Wanda Nari ribatte decisa. “La mia storia con il rapper non è vera. E’ nata da una serie di equivoci per dei lavori che abbiamo fatto insieme”. Mauro ha usato la parola ‘zimbello’, incalza Silvia Toffanin. “Lui si è molto è arrabbiato. Mi chiamava 24 ore al giorno quando ho chiesto la separazione. In quel momento lavoravo tutto il giorno in studio per registrare una trasmissione e non siamo riusciti a spiegarci. Ma non ho tradito Mauro. Era solo una persona che vedevo per lavoro. Fra di noi non c’è stato nulla”, racconta.

Perché allora quelle voci? “Abbiamo fatto un servizio fotografico insieme per un’azienda di abbigliamento e poi lui mi ha offerto di partecipare a un videoclip. Una settimana prima aveva lasciato la sua compagna e in Argentina hanno fatto del gossip”. Quando le si chiede se ci sarà una possibilità di ritorno Wanda appare molto determinata nel dichiarare il suo affetto per Mauro ma nessuna decisione in quel senso: “No, per adesso no. Sento che questa è la miglior maniera per aver tranquillità e non litigare. Mi dispiace che sia andata così. A volte la vita ti sorprende e bisogna andare avanti nel cercare la felicità”, rivela.

Cosa augura a Mauro? “Lo amo. E’ la persona più importante per me. Eravamo molto uniti. Gli auguro il meglio. Pace e tranquillità, continuare a fare quello che gli piace. E cosa augura a se stessa? “La salute. Con cinque bambini di cui il più grande ha solo 13 anni mi auguro la salute”. Sul suo profilo Instagram Wanda ha postato il ritorno a Roma con le figlie, in tour per la città. Fra i cuori ce n’è uno speciale. E’ quello di Mauro Icardi che commenta: “I miei tre amori“.