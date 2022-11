Undici personalità con altrettanti punti di vista che si confrontano sul conflitto che sta colpendo il cuore dell’Europa: dieci minuti a testa, senza interruzioni, sul modello TedX. È questo il fulcro dell’evento “Prospettive di pace per fermare la guerra“, in programma lunedì 7 novembre dalle ore 21:00 presso il Palazzo delle Stelline di Milano. “In questi mesi, troppo spesso la guerra in Ucraina è stata raccontata come fosse una partita di calcio, dove si scontravano (e si scontrano) le diverse tifoserie, più interessate al conflitto che a trovare una soluzione ad esso. Ma si può davvero andare avanti a lungo così? È davvero impossibile ipotizzare una via per la pace? È partendo da queste due domande che è nato l’evento”, spiegano gli organizzatori.

Tra gli ospiti ci saranno Peter Gomez, direttore del ilFattoQuotidiano.it; Gianni Alemanno, del comitato Fermiamo la guerra; Maurizio Belpietro, direttore de La Verità; Francesco Borgonovo, vicedirettore de La Verità; Fausto Bertinotti, direttore Alternative per il socialismo; Toni Capuozzo, giornalista e a lungo inviato di Mediaset; il professor Franco Cardini; Marco Lombardi, ordinario dell’Università Cattolica di Milano; Gian Micalessin, decano del giornalismo di guerra italiano e il reporter Daniele Dell’Orco; Antonio Ieraci, Presidente Nazionale dei Giovani di Federmanager. L’incontro sarà moderato da Matteo Carnialetto.