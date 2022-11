Dovevano essere 43 gli artisti che si sarebbero dovuti presentare oggi alla sede di Rai Radio in Via Asiago, alle audizioni finali per Sanremo Giovani, invece saranno 42 i cantanti. Alfa purtroppo è stato eliminato e non perché la sua canzone non fosse idonea. Il cantautore infatti per “problemi di salute” non ha potuto essere fisicamente presente a Roma per cantare la sua “5 minuti”. “Mi ritrovo a letto con la febbre e senza la forza di alzarmi – ha scritto il cantautore sui social –. Piango dalla rabbia. Sogno il Festival da quando ho iniziato a far musica, ricordo che lo guardavo con i miei nonni. Sono deluso perché dopo mesi di lavoro e sacrificio non potrò presentarmi all’audizione e verrò squalificato senza neanche cantare”.

Insomma una battuta d’arresto per Alfa che ha alle spalle 133 milioni di views su Youtube, oltre 318 milioni di stream su Spotify e più di 19 milioni di stream di Apple Music. Non rimane che aspettare il prossimo anno per riprovarci ancora una volta. Intanto i fan di Alfa sui social hanno mosso delle critiche per la sua presenza a Sanremo Giovani e non direttamente tra i Big della kermesse, visti i suoi importanti numeri sulle piattaforme streaming.

La Commissione di Sanremo Giovani dunque ha ascoltato 714 brani e ha deciso di alzare il numero dei partecipanti alle audizioni da 30 a 43, poi diventati 42 causa eliminazione di Alfa. Al termine delle audizioni saranno 8 quelli che parteciperanno alla serata finale di Sanremo Giovani 2022, in onda il 16 dicembre in prima serata su Rai 1 dal Teatro del Casinò di Sanremo, a cui si aggiungeranno poi i 4 provenienti da “Area Sanremo” che saranno selezionati a fine novembre sempre dalla Commissione musicale Rai. Dei 12 in totale i primi 3, in base al Regolamento, avranno la possibilità di entrare direttamente tra i Big del Festival di Sanremo 2023, che prenderà il via il 7 febbraio.