Come tutte le neomamme, anche Aurora Ramazzotti è spiazzata dai cambiamenti e dagli effetti che la gravidanza sta avendo sul suo corpo. E così, ha deciso di confrontarsi con i suoi followers, condividendo quanto le sta accadendo e chiedendo se qualcuno avesse avuto esperienze simili. “Da quando sono incinta faccio incubi tutte le notti”, ha confidato la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Quindi ha spiegato nei dettagli: “Tutte le paure che non si manifestano di giorno me le ricorda il mio inconscio di notte. Poi svegliandomi tre, quattro, volte per andare in bagno o ne ricomincio uno nuovo oppure faccio il sequel di quello appena finito. È normale?” Neanche a dirlo, tantissime mamme hanno risposto alla sua domanda, portando la propria testimonianza e confermandole che sì, “si tratta di una cosa normalissima e che fa parte della nuova vita che sta per cominciare”. E, tra i tanti messaggi, c’è anche chi le consiglia di praticare la meditazione, raccontando di averla provata in prima persona traendone beneficio. Intanto, proprio per stare in tranquillità, Aurora si sta godendo qualche giorno di vacanza in un resort tra le Alpi carniche, in Friuli Venezia Giulia, insieme al fidanzato Goffredo Cerza.