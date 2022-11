Ieri sera, mercoledì 2 novembre, in seconda serata su Rai2 è andato in onda un nuovo appuntamento di “Belve”. Il talk show, condotto da Francesca Fagnani, non risparmia davvero nessuno. Ospiti in “gabbia” per questa occasione Nina Moric e Michele Bravi. E proprio quest’ultimo ha deciso di raccontarsi a ruota libera tra X Factor, Sanremo, vita privata e intima e ovviamente del dramma dell’incidente stradale mortale che lo ha visto come protagonista qualche anno fa. Tra ricordi dolorosi, gag e rinascita, il cantautore ha svelato anche un dettaglio molto piccante che non aveva mai avuto il coraggio di raccontare prima d’ora.

L’interprete del “Diario degli errori” ha confessato di aver inviato foto molto intime e piccanti ad un attore di Hollywood attraverso Instagram, il quale sembrerebbe aver gradito. Fagnani ha cercato di farsi svelare il nome del vip in questione, senza riuscirci. “Lei ha raccontato di aver inviato sue foto particolari ad un importante celebrity che l’apprezzava particolarmente. Dice poi che lui l’aspettava e non c’è andato e che si è giocato la possibilità. Adesso però fuori il nome. Tanto a Hollywood non ci guardano, può svelare tutto“, ha incalzato la conduttrice.

La risposta di Bravi non è tardata ad arrivare: “Ma dove l’ho raccontato? Probabilmente ero ubriaco dai. Il nome non posso farlo uscire e come faccio?! Anche perché se poi mi va male con la persona con cui sto, un messaggino lo rimando, che ne so. Diventa un caos se parlo. Ok che non ci sentono in America da Belve. Ma no dai non posso. Ok…è un attore famoso, un attore! Non dico altro. Dai… per l’età è intorno alla mia età. Però non so precisamente gli anni”. Sui social ovviamente è già partito il toto nomi e c’è anche chi ha perso le speranze. Nella puntata di ieri infatti Bravi ha ammesso di essere felicemente fidanzato e di impegnarsi nel diventare più fedele possibile.