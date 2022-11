Wanda Nara sarà “ballerina per una notte” nella prossima puntata di “Ballando con le stelle”. Il dance show in onda il sabato sera su Rai1 ospiterà in pista la ballerina e attrice per l’appuntamento di sabato 5 novembre. Un’occasione dunque per lasciarsi alle spalle il periodo difficile che sta vivendo dato che dopo la separazione dall’ex marito Mauro Icardi ora Wanda sembra trovarsi senza lavoro. Il calciatore del Galatasaray ha deciso infatti di far rimuovere dalla stessa squadra calcistica il suo ruolo come procuratrice.

Nara esattamente un anno fa, nel mese di novembre, denunciava via social il tradimento ricevuto da parte del marito con la modella e attrice Eugenia Suarez. Una doccia fredda che portò all’ufficializzazione della separazione nel mese di settembre 2022. “Mi risulta molto doloroso vivere questo momento, però vista la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno uscendo è meglio che si sappia da me. Non ho niente di più da dichiarare e non darò alcun dettaglio su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma soprattutto per i nostri figli” – aveva pubblicato sui social la showgirl. Oggi Nara sembra aver ritrovato l’amore al fianco del rapper LGante. I due si sarebbero conosciuti sul set del videoclip “El ultimo romantico”. Qui la coppia è stata ripresa nello stesso letto nuda alle prese con scene abbastanza provocanti.

La televisione però nella carriera di Nara non è certo una novità. Dopo aver preso parte in veste di opinionista al “Grande Fratello Vip” in compagnia di Pupo, Nara è reduce anche dall’esperienza come giurata a “Il Cantante Mascherato” in Argentina. Va ricordato infatti che Milly Carlucci, oltre a detenere il format in Italia di “Ballando”, presenta anche la versione italiana del talent show in questione. E chissà di non trovare nella prossima edizione in giuria chi, quel ruolo, lo ha già ricoperto in un altro Paese. Proprio lei, Wanda Nara.