Nemmeno il tempo di un fine settimana in Toscana ed ecco che la storia d’amore tra Paola Di Benedetto e Matteo Berrettini sarebbe già finita. A confermare questa indiscrezione anche il settimanale Chi, in edicola dal 2 novembre, che scrive: “Il tennista è sparito e Paola non l’ha presa per niente bene”. Ora, il gossip sulla fine della relazione tra la speaker radiofonica e conduttrice e il campione di tennis impazza sui social. La conoscenza tra i due era nata sui social e poi l’interesse era sfociato nella vita di tutti i giorni. Anche se nessuno dei due protagonisti aveva mai confermato ma neppure smentito la love story, la Di Benedetto e Berrettini si sarebbero trovati dopo la fine delle rispettive storie d’amore.

Lei aveva animato l’estate del gossip con la storia con il cantante Rkomi, attualmente giudice di X Factor, con cui era stata prima paparazzata durante una passeggiata romantica e poi una foto con Fedez e Chiara Ferragni aveva decretato l’ufficialità. A fine estate, però, la rottura definitiva. Matteo Berrettini, invece, è single da quando la storia con Ajla Tomljanovic, collega tennista, a cui era legato dal 2019, è finita. A lanciare per primo l’indiscrezione sulla nascita del nuovo amore fu il “The Pipol Gossip”. Ora, invece, è il settimanale diretto da Alfonso Signorini a parlare della rottura definitiva. Entrambi, sicuramente, si consoleranno nella moda: Matteo Berrettini modello per Boss e Paola Di Benedetto abbraccia le creazioni di Stella McCarteney e Philosophy.