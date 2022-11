Punto stampa della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine degli incontri con con la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il Presidente del Consiglio europeo Charles Michel.

Definendo la giornata “molto positiva”, Meloni ha fatto sapere di aver “portato il punto di vista italiano” su alcune “grandi questioni”, come “la questione internazionale, la crisi in ucraina, il domino di conseguenze che produce” e quindi “il tema di dare il prima possibile concretezza a una soluzione europea sul tema dell’aumento dei costi dell’energia” e sul “tema di un tetto al prezzo del gas”.

La presidente del Consiglio ha anche detto di aver “trovato orecchie disponibili all’ascolto” sul tema di migranti. “Abbiamo parlato di flussi migratori e del cambio del punto di vista della posizione italiana, per cui per noi la priorità diventa una priorità già prevista nelle normative europee che è la difesa dei confini esterni, è una materia molto delicata e importante”, ha detto alla stampa.

Anche il Pnrr è stato oggetto di discussione in questo primo incontro in Europa da premier, in particolare “di come spendere al meglio le risorse del Pnrr” e anche di come poter “lavorare insieme” per “implementarlo”.