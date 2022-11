Chissà come reagiranno i due “distratti” quando si renderanno conto che le foto postate sui social ritraggono proprio loro. Di chi stiamo parlando? Di due clienti di un ristorante di Martina Franca, Taranto. La coppia ha cenato, a quanto pare anche lautamente e poi se n’è andata senza pagare. Il proprietario del locale non ha certo lasciato correre, anzi: dopo aver visionato le immagini di una telecamera interna, ha preso i fotogrammi con i due e li ha postati su Facebook, nella pagina del ristorante. “Una sublime cena, ma per caso avete dimenticato di pagare?”, il commento ad accompagnare le immagini. Il messaggio arriverà ai due “fuggitivi”?