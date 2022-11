Gustavo Rodriguez, il padre di Belen Rodriguez, è stato ricoverato di nuovo in ospedale lo scorso 31 ottobre, per motivi di salute che non sono stati resi noti. L’uomo ha festeggiato così ieri, 1 novembre, il suo 63esimo compleanno a letto: è stata la moglie Veronica Cozzani ad annunciare il ricovero in un post su Instagram. “Halloween in ospedale! Rimettiti presto Gus!”, ha scritto pubblicando una simpatica foto del marito.

Immediato anche il post della showgirl argentina, che ha mandato subito un messaggio d’affetto e vicinanza al padre: “Mio papà, una forza. Uomo di grande dignità, ti rimetterai presto“, ha scritto Belen su Instagram. Il signor Gustavo Rodriguez era stato già ricoverato lo scorso a giugno, quando era stato sottoposto ad un intervento chirurgico per problemi al colon. Tantissimi i messaggi di pronta guarigione che gli stanno arrivando ora da parte dei fan dei suoi figli Belen, Cecilia e Jeremias.