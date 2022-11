“Il povero popolo, che siamo noi, perché noi siamo il popolo, non capisce non sa… Anche noi qui siamo passibili di denuncia? Siamo in dieci… Vi posso dire una cosa? Se c’è una cosa da fermare sono le riunioni di condominio!“. Così Fiorello nell’ultimo video postato sul suo profilo Instagram e in riferimento al ‘decreto rave’.

Lo showman sta postando alcune clip in attesa del debutto di Viva Rai Due dal 5 dicembre. Con lui, gli immancabili amici del baretto. Ironia e ovviamente rassegna stampa. Fiorello incalza: “Ora con tutti i problemi che c’abbiamo, e il gas non ce sta’, le pensioni sono quelle che sono, l’elettricità, l’aumento di tutto… Ecco secondo me questa si chiama strategia dello spostare l’attenzione“. E qualche parola anche sul ponte sullo stretto: “Prima di fare quello, facciamo le strade della Sicilia, facciamo il binario doppio della ferrovia. Che sulla Catania-Palermo si vanno ad allenare i motociclisti della Parigi-Dakar“. Tra un videomessaggio di Maria Giovanna Elmi, gli interventi scanzonati degli amici del baretto, le battute e le riflessioni, le promesse per un bell’inizio di mattina su RaiDue ci sono tutte.