Il suo blog di cucina è stato uno dei primi di grande successo. Era il 2005 quando decise di trasformarlo in un libro: ‘Julie e Julia: 365 giorni, 524 ricette, 1 cucina di un piccolo appartamento’. Perché lei si chiamava Julie e la sua “eroina” Julia. Le ricette di Julia per Julie. Julie Powell è morta a 49 anni a causa di un infarto. A dare la notizia il New York Times che riporta le parole del marito. Il decesso della scrittrice è avvenuto il 26 ottobre. Dal suo bestseller è stato tratto il film di Nora Ephron “Julie&Julia” con Amy Adams e Meryl Streep. Powell è diventata scrittrice dopo aver lavorato al comune di New York. Il suo blog partiva dall’idea di realizzare le ricette del libro di Julia Child, “Padroneggiare l’arte della Cucina francese”. Una ricetta dopo l’altra, per sentirsi vicina a Julia.