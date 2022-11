“Lontani ma sempre vicini“. Così si potrebbe riassumere la storia d’amore tra Giorgia Soleri e Damiano dei Maneskin. Come adesso che il frontman della band di fama internazionale si trova in America per il tour (mentre il 31 ottobre scorso è stata annunciata l’uscita, prevista per il 20 gennaio 2023, del nuovo album dal titolo ‘Rush’). Ma torniamo a Giorgia, modella e influencer 26enne, che ha dedicato un lungo post al suo fidanzato. “We can live like Jack and Sally if we want, where you can always find me and we’ll have Halloween on Christmas and in the night we’ll wish this never ends, we’ll wish this never ends, I miss you“, ha scritto lei utilizzando una strofa del brano I Miss You, dei Blink-182. La traduzione in italiano:”Possiamo vivere come Jack e Sally se vogliamo. Dove mi puoi sempre trovare e avremo Halloween a Natale e nella notte desidereremo che questo non finisca mai. Vorremmo che questo non finisse mai. Mi manchi mi manchi“. A corredo di queste romantiche parole una serie di scatti di lei e Damiano, vicini, più o meno vestiti, sempre complici e innamorati. “In alcuni eravamo veramente ccciovani, I miss you un botto”, ha scritto il cantante romano sotto al post. Numerosi inoltre, i commenti dei fan: “Che bello vedere anche vostre foto più vecchie”, “Veri, genuini e tanto innamorati. 3 cose uniche e rare”, “Siete bellissimi, non ho mai abbastanza di queste foto” e ancora: “Voi non sapete le urla che ho tirato (di contentezza, si intende, ndr)”. Queste le parole affettuose dei fan per Damiano e Giorgia che, stando a quanto riportato dal Corriere, sono fidanzati da almeno 8 anni, nonostante la loro popolarità sia esplosa sostanzialmente nell’ultimo anno e mezzo. Lei, infatti, modella e influencer è nota al grande pubblico anche per le sue battaglie, per le quali si espone anche pubblicamente. Inoltre Soleri è tra le protagoniste della nuova edizione di Pechino Express, il game show condotto da Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio. In tanti si sono domandati come farà la ragazza ad affrontare un percorso di questo tipo, vista la sua malattia: “È impensabile”. Lo scopriremo nei prossimi mesi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Soleri (@giorgiasoleri_)