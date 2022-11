Non bastavano le uova di Pasqua, gli articoli per la scuola e il vestiario: Chiara Ferragni si lancia anche nel mercato natalizio con il pandoro realizzato in collaborazione con Balocco. Quest’anno, dunque, la tradizionale lotta tra panettone e pandoro vedrà la discesa in campo dell’imprenditrice digitale che potrebbe spostare non di poco l’ago della bilancia a favore del dolce veronese.

COSA C’È DA SAPERE SUL PANDORO DI CHIARA FERRAGNI – Al momento il profilo Instagram della Ferragni non parla di questa novità, ma a spoilerare tutto è il video postato da una ragazza su TikTok. La clip permette di dare una prima occhiata al pandoro firmato Chiara Ferragni. Il packaging, come sempre, è molto curato e in grado di invogliare l’acquisto. A impreziosire la confezione è un fiocco rosso sul quale è riportato il logo del brand, ovvero il celeberrimo occhio, oggetto anche di un’altra sorpresa che sarà molto gradita ai fan. All’interno della confezione, infatti, è presente una bustina di zucchero a velo rosa e uno stencil che riproduce il già citato occhio. Posizionandolo sulla sommità del pandoro e facendovi cadere sopra la polverina sarà possibile disegnare il logo della Ferragni: un modo sicuramente unico di decorare il dolce natalizio.

DOVE SI COMPRA E QUANTO COSTA – Ma quanto costa e dove si trova il pandoro di Chiara Ferragni? Nei commenti degli utenti su TikTok si scopre che il prodotto sarebbe in vendita presso i punti vendita Tigros e nei supermercati Decò. Il prezzo si aggirerebbe tra i 9 e i 10 euro. Intanto sul sito ufficiale di Balocco è stata caricata una pagina dedicata al pandoro #PinkChristmas dell’influencer. Si scopre, così, che l’operazione ha anche una finalità benefica, dal momento che l’azienda e l’imprenditrice digitale – si legge sull’etichetta – “sostengono l’Ospedale Regina Margherita di Torino, finanziando l’acquisto di un nuovo macchinario che permetterà di esplorare nuove strade per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing”.

LE REAZIONI DELLA RETE – L’ultima trovata della biondissima imprenditrice sembra entusiasmare il pubblico. “È la prima cosa della Ferragni che voglio, amo il pandoro e amo il rosa quindi lo prenderò” scrive qualcuno su TikTok, “Sicuramente lo comprerò visto che il ricavato va a un ospedale. Ho preso anche a Pasqua l’uovo di Chiara Ferragni” scrive qualcun altro. Poi c’è chi ironicamente osserva: “Sto aspettando la carta igienica firmata Chiara Ferragni”, ipotesi che non stupirebbe più di tanto se si concretizzasse per davvero.