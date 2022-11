“L’attuale sistema di Twitter di signori e contadini per chi ha o non ha la spunta blu è una stronzata”. A dirlo, confermato le anticipazioni delle scorse ore, è Elon Musk. “Potere al popolo! Blu per 8 dollari al mese“. Inoltre, “il prezzo sarà adeguato per Paese in proporzione alla parità del potere d’acquisto”. Musk ha anche precisato che gli abbonati avranno, fra l’altro, la possibilità di postare video e audio lunghi. L’annuncio segue le polemiche seguite alle indiscrezioni su un possibile costo del servizio di 19,99 dollari al mese contro i 4,99 dollari attuali.

Leggi Anche Twitter, Elon Musk licenzia tutti i membri del cda: comanderà da solo

“Riceverai inoltre”, ha scritto infatti Musk, “priorità nelle risposte, nelle menzioni e nella ricerca, essenziale per sconfiggere spam/truffa; possibilità di pubblicare video e audio lunghi; la metà degli annunci” pubblicitari. “E bypass del paywall per gli editori disposti a lavorare con noi”. Quindi, ha concluso: “Ciò darà anche a Twitter un flusso di entrate per premiare i creatori di contenuti”.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.

Power to the people! Blue for $8/month.

— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022