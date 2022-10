Nuove polemiche al Grande Fratello Vip7. La trasmissione, condotta da Alfonso Signorini su Canale 5, sta facendo discutere sul web. O meglio, sono gli atteggiamenti di alcuni concorrenti a sembrare piuttosto opinabili. È questo il caso di Elenoire Ferruzzi che, dopo la puntata andata in onda lunedì 24 ottobre, a notte fonda, avrebbe mostrato tutto il proprio disprezzo per Nikita Pelizon, con la quale non scorre buon sangue. Come? Sputando. Sì, stando a quanto riportato da TgCom24, la concorrente stava chiacchierando con Antonino Spinalbese quando le è passata accanto Nikita. A quel punto Elenoire ha sputato a terra, in modo quasi teatrale. L’ex di Belén Rodriguez è sbottato a ridere, poi ha esclamato: “Elenoire!”. Quindi lei si è giustificata così: “No, avevo un seme in bocca“. La teoria non ha minimamente convinto il web. Anzi, sui social sono tanti i messaggi di biasimo nei confronti di Elenoire sulla quale evidentemente pesavano aspettative totalmente diverse. “Non so cosa mi faccia più schifo in questo video. Quell’essere di Elenoire che sputa o quell’altro essere che ride sopra… abbiamo toccato veramente il fondo”, scrive una utente su Twitter. E ancora tanti altri messaggi: “Non è possibile, ma come si può ancora? Due brutte persone, io allibita per questo Grande Fratello volgare, che schifo”, “Tanto troverà la giustificazione del seme in bocca e verrà giustificata, mi fate proprio schifo”, “Figuracce a gogo, chiudete questo Grande Fratello, che persone avete messo nella casa? La storia di Marco non vi ha insegnato nulla”. L’ultimo riferimento è, evidentemente, a Marco Bellavia. Proprio lui, bullizzato ed emarginato nella Casa di Cinecittà dopo aver esposto un proprio problema, quello della depressione, si è scagliato via Twitter contro Elenoire. “Meno male che dovevano fare qualcosa di costruttivo. Sputare, ridere di altri e bullizzare non è proprio quello che intendevo”, ha scritto l’ex concorrente del GFVip7. Il quale poi ha lanciato l’hashtag #ELENOIREFUORI. A farsi sentire è stato anche lo staff di Nikita Pelizon, con una Instagram story pubblicata ieri 25 ottobre. “Dobbiamo intervenire nuovamente, anche a seguito dei messaggi che ci arrivano da parte dei telespettatori increduli e indignati per il trattamento che alcuni concorrenti riservano a Nikita – si legge su Instagram -. [..] Fino a sputare a terra dopo che passa Nikita, gesto inqualificabile, immortalato e che ora gira su tutti i siti ed account. Gesto non degno di una trasmissione televisiva di alto ascolto quale il GFVip ed in totale contrasto con il codice etico che viene fatto sottoscrivere a tutti i concorrenti. Non se ne può più. Chiediamo ufficialmente al Grande Fratello di prendere serissimi provvedimenti per alcuni concorrenti che hanno detto e posto in essere comportamenti potenzialmente qualificabili come reato, hanno incitato all’odio e alla violenza verbale e psicologica, hanno utilizzato bullismo nei confronti di Nikita creando un ‘branco’. Ci dispiace davvero molto per questa brutta pagina ma riteniamo assurdo che non ci si renda conto del peso di alcune parole, a maggior ragione in un contesto televisivo seguito da milioni di telespettatori e che, in teoria, dovrebbe dare l’esempio. Team Nikita”.