Incidente nel tardo pomeriggio di lunedì 31 ottobre a Bologna, a pochi passi dalla stazione centrale. Intorno alle 18.45, un autobus di Tper, fermo e spento al capolinea della linea 15 in piazza XX Settembre, durante la sosta tecnica del conducente ha iniziato a muoversi finendo in strada e invadendo viale Pietramellara. Il mezzo pubblico ha abbattuto prima un palo della segnaletica stradale, situato nell’area spartitraffico centrale, e poi, a velocità ridotta ha raggiunto l’altra carreggiata sbattendo contro un palo semaforico. A bordo c’erano alcuni passeggeri. Sull’episodio, l’azienda del trasporto pubblico Tper ha avviato accertamenti per ricostruire l’incidente: da quanto risulta, nessuno è rimasto ferito e non ci sarebbero altre autovetture coinvolte. Sul posto è intervenuta anche la polizia che ha chiuso momentaneamente il viale per permettere di liberare la strada.