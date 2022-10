Jessica Morlacchi ha deciso di reagire e rispondere a tutti i commenti al vetriolo comparsi negli ultimi giorni sui social nei suoi confronti. A fare più rumore inevitabilmente sono sempre le parole negative rispetto a quelle di solidarietà e affetto ricevute anche dai tanti colleghi del mondo dello spettacolo. La scorsa settimana Morlacchi è stata vittima di uno spiacevole inconveniente in diretta con Memo Remigi durante il promo di “Oggi è un altro giorno”, talk pomeridiano di Rai1. Mentre la conduttrice Serena Bortone stava dando l’appuntamento di lì a poco per una nuova puntata, la mano di Remigi scivolava sempre più in basso lungo i fianchi della cantante, per poi fermarsi sul suo fondoschiena. Morlacchi, visibilmente imbarazzata, ha immediatamente scostato la mano dell’ottantaquattrenne, che pare aver preso tutto come un gioco scherzoso. Nella puntata di venerdì Bortone ha quindi voluto annunciare di aver preso provvedimenti insieme all’azienda, confermando di aver “fatto fuori” dal cast Remigi per il gesto inqualificabile. Neanche a dirlo, l’accaduto ha diviso l’opinione pubblica.

C’è chi supporta l’opinionista mostrando la sua vicinanza e chi invece decide di attaccarla per non aver difeso Remo ed aver quindi esagerato con le espressioni facciali. “Dovevi difendere il grande Memo. Se non veniva fuori questa storia, te la saresti tenuta la paccatina, perché così eravate soliti scherzare. Ora per non passare per la poco di buono fai la parte della molestata? Dovevi denunciare prima se davvero ti aveva infastidito” – le commenta un haters sotto l’ultimo post. La reazione di Morlacchi non tarda ad arrivare: “Avviso tutta Italia che mi stanno arrivando un bel po’ di questi messaggi…Come cresceranno “confuse” le vostre figlie…sono davvero dispiaciuta. Ricordatevi cari geni che la confidenza verbale è una cosa, le mani vanno tenute in tasca. E a tutti coloro mi stanno mandando questa tipologia di messaggi, mando un gesto internazionale (emoji di un dito medio, ndr)“.

Ai microfoni di Striscia la Notizia, Remigi si è detto preoccupato per il percorso lavorativo concluso in Rai: “Credo che in quell’azienda sia finita per me. Spero di fare altro, magari scrivere un libro”. Lo stesso Remigi aveva subito motivato quel gesto: “Stavo cercando di sistemare a Jessica il microfono dietro, che in effetti era caduto dalla cintura. Le ho messo la mano dietro perché stava cadendo e volevo riprenderlo e scherzando gli ho dato la pacchetta sul sedere. Ma non entriamo nei particolari. Non voglio essere un uomo libidinoso, ho l’età che ho e non sono mai stato questo tipo di persona”.