Le cadute in televisione, lo sappiamo, fanno scalpore. Nel pomeriggio di sabato 29 ottobre Eleonora Giorgi è caduta mentre faceva il suo ingresso nello studio televisivo di “Italia Sì” su Rai1, dove ad attenderla c’era Marco Liorni per intervistarla. Fortunatamente Giorgi non si è fatta male, anzi, è lei stessa ad aver condiviso per prima l’esatto istante sul suo profilo Instagram prendendosi in giro da sola. La preoccupazione di Eleonora però era solamente una: le prese in giro che sarebbero arrivate di lì a poco da parte del figlio Paolo Ciavarro e la nuora Clizia Incorvaia. E così è stato. Tra i commenti sotto il post è comparso un commento lasciato da quest’ultima: “Ti adoro”. I

ncorvaia è molto legata a Eleonora, tanto da affidarle spesso il piccolo Gabriele. Clizia e Paolo, che si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip, hanno reso Giorgi nonna per la prima volta. Paolo invece ha deciso di ripostare sui social a sua volta il video di una caduta da uno sgabello che fece all’interno degli studi di “Amici Casting” in compagnia di Marcello Sacchetta e Lorella Boccia. “È un vizio di famiglia!” – ha commentato Ciavarro Junior a corredo del post. Anche lo stesso Liorni, dopo essersi accertato non fosse successo nulla di grave, è scoppiato in una fragorosa risata in diretta. “Mi sfotteranno i miei figli, mi diranno che non possono mandarmi mai da nessuna parte” – ha commentato Giorgi. E tra gif e video virali Eleonora dopo lo scivolone è subito balzata in trend topic.