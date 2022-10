Ci siamo. Mancano poche ore alla notte più spaventosa dell’anno, quella di Halloween. Se siete a corto di idee per il costume da scegliere, i Ferragnez arrivano in vostro soccorso. Chiara Ferragni e Fedez, infatti, hanno recentemente pubblicato un post ad hoc. La famiglia più social d’Italia ha deciso di vestire i panni di Toy Story, mentre negli anni passati avevano interpretato la famiglia Addams, i supereroi, Biancaneve ma anche i Pokémon. “I can’t (Non ce la faccio, trad.)” e due emoticon commosse, ha scritto l’imprenditrice digitale a corredo del filmato in cui, mano nella mano con il marito, cammina dietro ai loro due meravigliosi bimbi: Leone (4) e Vittoria (1). “Fantastici”, “Siete la famiglia più bella del mondo”, “Bellissimi”, sono alcuni dei numerosi commenti dei fan – 42.5 sommando quelli dei Fedez e la moglie Chiara – sotto al post pubblicato ieri 30 ottobre.

Tra loro anche Sabrina Ferilli (che ha scritto “Deliziosi”), il dj Andrea Damante (“Sto male ahahahah”) e la tiktoker Emily Pallini (“No vabbè PAZZESCHI”). Immancabili, come sempre, le polemiche. Diversi utenti, infatti, hanno dovuto sottolineare che il costume scelto sembra più appropriato per festeggiare Carnevale invece di Halloween: “Ma chi glielo spiega che è Halloween e non Carnevale?”, “Bello CARNEVALE”, “Non siamo a Carnevale, lo volete capire?”. La stessa idea dei Ferragnez è stata ‘copiata’ anche da Kendall Jenner, la 26enne californiana seguita su Instagram da 262 milioni (sì, avete letto bene) di follower. Anche lei, infatti, ha scelto il tema Toy Story, riscuotendo grande successo. Intanto la Ferry (così ama chiamarla il marito Fedez) oggi è partita per un nuovo viaggio. “Andrò in un posto in cui non sono mai stata”, ha rivelato lei sui social. Poi alcune Instagram stories in aeroporto e in aereo insieme alle sue amiche di sempre, Chiara Biasi e Veronica Ferraro. Tutto pronto per una nuova avventura. Dove? In Giordania. Il rapper milanese, invece, ieri ha pubblicato un video durante una festa di Halloween insieme a Renzo Rosso, dirigente sportivo, stilista, imprenditore e fondatore di Diesel.