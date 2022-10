“Dopo 27 anni purtroppo il mio matrimonio è finito. In comune accordo io e Giusy abbiamo deciso di chiudere definitivamente il nostro matrimonio”. Con un post su Instagram Salvo Veneziano, il pizzaiolo della prima edizione del Grande Fratello, annuncia la fine del matrimonio con Giusy Merendino. Il loro amore era nato quando entrambi erano adolescenti ma dopo quasi 30 anni hanno deciso di dirsi addio.

Tante volte Salvo aveva pronunciato il nome della sua Giusy quando era recluso nella casa più spiata d’Italia – dove era tornato anche nel 2020 per una disastrosa partecipazione nell’edizione “vip” – e insieme avevano superato anche momenti delicati come l’incendio che aveva devastato la loro pizzeria di Cesano Maderno. Per questo motivo i commenti al post sono tutti di stupore e incredulità. Pure Lorenzo Battistello, il cuoco che aveva condiviso con Salvo l’esperienza del primo Grande Fratello, non riesce a credere a quel che ha letto: “Che cavolo stai dicendo Salvo???? Noooo”. Salvo non entra nel merito delle cause che hanno portato il suo matrimonio al naufragio, ma si limita a osservare: “Le cose belle non durano per sempre. Ma solo nelle favole”.

Eppure in molti avevano creduto alla loro favola, visto che lui e Giusy sono stati insieme 27 anni, hanno avuto 2 figli e 3 nipoti. Non solo: come detto la Merendino era rimasta accanto all’ex consorte anche quando diverse tempeste si erano abbattute su di loro, come la già accennata esperienza di Veneziano al GFVip. In quell’occasione il pizzaiolo aveva pronunciato frasi sessiste nei confronti di alcune concorrenti, ma Giusy lo aveva difeso a Pomeriggio Cinque spiegando: “Non condivido assolutamente né la forma né il contenuto delle affermazioni di mio marito durante la conversazione, però vorrei puntualizzare chi è mio marito, non è la persona che viene descritta in questo momento. Lui è amico delle donne e io chiedo scusa a nome suo, se le sue affermazioni hanno urtato la sensibilità, come è giusto che sia. Secondo me le sue intenzioni sono state male interpretate, conoscendolo ha estremizzato un concetto attraverso delle metafore. Lui ha parlato per metafore, un apprezzamento legato ad una passione. Ha comunque peccato di ingenuità, lui ha fatto il Grande Fratello 20 anni fa, era un’altra cosa”. Oggi del loro grande amore rimangono i tanti ricordi e le esperienze vissute insieme. Le loro strade si dividono, ma Salvo e Giusy resteranno sempre in qualche modo legati dall’amore per i loro figli e i nipoti.