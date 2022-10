Harry o Andrea viceré? Ma nemmeno per sogno. C’è un nuovo problema a tormentare i sonni di re Carlo. Quello, appunto, dei viceré. Di chi stiamo parlando? Delle persone di Corte che sostituiscono il monarca quando è malato, oppure è in viaggio all’estero, o comunque in ogni situazione in cui non gli sia possibile esercitare tempestivamente le sue funzioni. Èun ruolo delicatissimo. Tanto che tutte le regole sono sancite dal rigoroso Atto di Reggenza. Che cosa prevede? Chi può sostituire il re? I cosiddetti Consiglieri di Stato. Sono la regina in prima battuta e subito dopo i quattro primi eredi che hanno più di 21 anni. Parliamo quindi di Camilla, William, Harry, Andrea e sua figlia Beatrice.

C’è un problema non da poco. Carlo non vuole assolutamente che Andrea possa firmare dei documenti in nome della Corona, oppure ricevere gli ambasciatori. Troppo imbarazzante la situazione in cui si è trovato dopo le accuse di Virginia Giuffre, di cui avrebbe approfittato quand’era minorenne alle feste del finanziere Jeffrey Epstein. Un processo scampato solo grazie all’intervento di Elisabetta e di una sua sostanziosa elargizione alla donna. Fuori gioco Andrea, rimane comunque il dilemma di Harry. I rapporti di Carlo con lui e soprattutto con la moglie Meghan Markle, si sa benissimo, sono deteriorati da tempo. Nemmeno la morte di Elisabetta e i funerali sono riusciti a sancire la pace: al massimo una tregua. Solo in virtù di questa Harry ha deciso di posticipare l’uscita del suo libro di memorie, che si tema possa contenere dettagli imbarazzanti per Buckingham Palace. Una decisione, ha spiegato, presa per rispettare il lutto della famiglia. Mentre Meghan, ora che Elisabetta è morta, gira in lungo e in largo raccontando: “Ho avuto un rapporto molto caloroso con The Queen”.

Carlo ha comunque deciso di tagliar fuori la coppia di transfughi il più possibile dalla casa reale. Però c’è poco tempo. Carlo e Camilla hanno annunciato di voler essere molto itineranti, di voler fare molti viaggi. Il solo William, sul quale si scaricherebbe pressoché per intero il peso della loro assenza, potrebbe non bastare. E allora? Carlo avrebbe trovato l’escamotage che non umilierebbe troppo sia Harry sia Andrea. Allargare la lista dei Consiglieri, così da includere gli altri due figli di Elisabetta, quindi Anna e Edoardo. Potrebbero essere chiamati in azione se l’impegno per William fosse davvero soverchiante. Ora serve subito un emendamento dell’Atto di Reggenza, approvato dal Parlamento e dal governo. Come se il neo-premier Rishi Sunak non avesse già abbastanza problemi da affrontare.

Carlo però mette fretta. Il primo viaggio con Camilla è previsto per l’inizio dell’anno prossimo.