Ieri sera giovedì 27 ottobre è andato in onda un nuovo appuntamento di Grande Fratello Vip. Gli animi in casa e in studio si sono scaldati tra nomination, eliminazioni, la pseudo squalifica di Elenoire Ferruzzi e i rimproveri di Alfonso Signorini. Il conduttore ha infatti voluto stuzzicare Pamela Prati. Nel corso della settimana, la showgirl si è confidata con i compagni esprimendo le sue preoccupazioni circa un’eventuale eliminazione al televoto. Durante il corso della puntata, Prati è stata salvata dal pubblico ed ha avuto modo di incontrare la sorella Sebastiana e il fratello Giuseppe. La felicità sul suo volto però è stata rovinata dal messaggio di Signorini: “Credo che tu stasera sia molto contenta, perché finalmente hai la prova che il pubblico da casa ti ama, visto che eri preoccupatissima eh, dicevi oddio chissà cosa penseranno, vedi che la gente ti vuole bene”. La replica di Prati: “Il pubblico è sovrano, non ho detto questo, ho detto che se andavo via ero contenta, sono contenta lo stesso”. Questo botta e risposta è iniziato nel momento in cui Carolina Marconi si è avvicinata alla showgirl per complimentarsi di aver superato il televoto: “Fregatene di chi ti nomina. Anche io ho un carattere di mer**”. Prati ha quindi risposto: “Delle nomination non me ne frega niente, se uscivo ero contentissima”. Una versione differente dunque rispetto a quella espressa a inizio puntata. Alfonso risentito e indispettito ha quindi rivolto una frecciatina a Pamela: “L’hai detto davanti alle telecamere, in confessionale eri una preoccupazione unica, io dico sempre la verità il pubblico lo sa, non essere bugiarda, perché sennò mi incavolo, temevi il giudizio del pubblico, perché ti costa dire la verità, mi fai arrabbiare”. E ancora: “Non fatemi proprio arrabbiare perché sapete che io di balle non ne racconto e lo sapete”.