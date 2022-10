“Alessandro Murgia ha deciso di prendersi le proprie responsabilità, sarà dunque padre a tutti gli effetti della bimba in grembo alla sua ex Deganello”. A dirlo è l’esperto di gossip Alessandro Rosica, che aggiunge un particolare non da poco a una vicenda che nelle scorse settimane ha fatto molto discutere. Ma riavvolgiamo il nastro.

VITTORIA DEGANELLO E L’ANNUNCIO DELLA GRAVIDANZA “DA SOLA” – L’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne‘ Vittoria Deganello ha recentemente annunciato di essere incinta, eppure nei post e nelle stories non si trova traccia di chi possa essere il padre della creatura. Se si considera, però, che in estate ha avuto una storia con Alessandro Murgia, calciatore della Spal, i conti sono presto fatti. La loro è stata una relazione che ha fatto alquanto rumore, perché l’atleta avrebbe lasciato la moglie Eleonora Mazzarini – dalla quale ha avuto due figli – per vivere la passione con Vittoria. Purtroppo per loro non c’è stato il lieto fine, e il flirt estivo non si è concretizzato in una storia solida e duratura. Sempre senza fare nomi, la stessa Vittoria nel parlare della gravidanza con i follower aveva confermato di essere single: “Tutti sognano la famiglia unita e io in primis non avrei mai voluto dover affrontare una gravidanza da sola dove vado a dormire e mi sveglio la mattina senza nessuno al mio fianco”. La Deganello non avrebbe certo immaginato di dover vivere così l’attesa di diventare madre, ma allo stesso tempo aveva trovato la forza per affrontare anche questo momento di difficoltà: “Ho la cosa più bella del mondo dentro di me e la gioia più grande nella vita di una donna, e lei/lui mi saprà dare l’amore e la forza per superare tutto”.

ALESSANDRO MURGIA TORNA SUI PROPRI PASSI – In tutto ciò, Alessandro Murgia secondo l’influencer Deianira Marzano si sarebbe dato alla macchia non appena saputo che la Deganello era rimasta incinta. Questo, almeno, in un primo momento. Come accennato sopra, infatti, l’esperto di pettegolezzi Rosica sostiene che il calciatore sarebbe tornato sui propri passi, decidendo di fare il padre di quella nuova vita che nei prossimi mesi verrà alla luce. Sbaglia, però, chi pensa che questo possa significare anche un ritorno di fiamma tra i futuri genitori: “I due non avrebbero più intenzione di tornare insieme” aggiunge la fonte, che fa sapere anche: “Inoltre, Murgia si sarebbe lasciato con la moglie e madre dei suoi due bimbi”. Nel frattempo la futura mamma ha festeggiato in famiglia il gender reveal, e in quell’occasione si è scoperto che aspetta una femminuccia.