“Sono felice di essere qui e perché tre ore fa ho avuto il mio 17esimo nipotino”. Il Berlusconi Show sembra oramai eterno. L’ex presidente del Consiglio, attorniato dai suoi fedelissimi – Renzulli e Gasparri su tutti – è intervenuto per la prima volta in questa nuova legislatura dal suo scranno del Senato. L’esordio è stato come sempre condito di sorrisi caimaneschi e furbate oratorie: “Oggi non farò sfoggio della mia eloquenza, mi sono scritto tutto quanto”, ha ridacchiato Berlusconi. Poi subito dopo l’annuncio familiare seguito da un lungo applauso in aula. Insomma a Silvio se gli dai un dito ti prende mano, braccio e pure qualcos’altro. A me gli occhi please. Il neonipote si chiama Tommaso Fabio ed è il secondo figlio del 34enne Luigi Berlusconi, il più giovane dei figli del leader di Forza Italia, e di Federica Fumagalli. Solo che, come segnalano diverse testate, calcoli alla mano, Berlusconi avrebbe 16 nipoti e non 17. Cinque i figli avuti da due matrimoni differenti: due (Marina e Pier Silvio) avuti con Carla Dall’Oglio e tre (Barbara, Eleonora e Luigi) avuti da Veronica Lario. A questo punto scatta il conteggio ufficiale dei nipoti: da Marina ne sono arrivati 2; da Pier Silvio 3 (più la pronipote nata ad aprile 2021); 5 di Barbara; 3 di Eleonora; ed ora 2 da Luigi. Totale 16, quindi. Lapsus o boutade del Cav?