Il Fiorello che non t’aspetti. Lo showman siciliano scalda i motori, in attesa di lanciare “Viva Rai2” prima su RaiPlay dal 7 novembre e poi dal lunedì al venerdì dal 5 dicembre sulla seconda rete della Rai dalle 7 alle 8:30. Archiviate le polemiche con la redazione del Tg1 che ha storto il naso per l’arrivo di Fiorello sulla prima Rete, i preparativi per il grande ritorno sono in corso. Così, dopo diversi mesi, il conduttore ha preso in mano il suo Instagram per alcune prove tecniche dal titolo “Aspettando Viva Rai2”. Ma durante una diretta Instagram qualcosa è andato storto. Fiorello ha inquadrato con il cellulare un i-Pad, dove si vedono chiaramente due pagine del browser con due video porno, aperte in precedenza. Che sia voluto?

Dagospia ha immortalato l’immagine “incriminata”. La domanda è: chi ha guardato il video hot? In attesa di una replica, il diretto interessato, che molto probabilmente starà ridendo sotto i baffi, ha disquisito sulla stretta attualità e – strano scherzo del destino – anche della denuncia di Papa Francesco sui video hard. Nel mirino la notizia “che anche suore e preti guardano i siti hard:- ha affermato Fiorello – lo ha detto il Papa, ma non può essere così. Diciamo che preti e suore possono guardare ma per evangelizzare, secondo me guardano i siti amatoriali, cercano le persone per dire ‘non fate queste cose'”.