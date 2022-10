“Durante le cariche i fascisti erano dall’altra parte? Sì. Detesto Capezzone (Daniele, ndr) ma da liberare rivendico il suo diritto a parlare in ogni sede. Le cariche ci sono state perché gli studenti volevano impedire di far parlare una persona all’università e questo è inaccettabile”. Lo ha dichiarato il leader di Azione, Carlo Calenda, entrando in Senato, in riferimento alle cariche ai danni degli studenti della Sapienza.