Ma davvero Chiara Ferragni pensa che le quattro foto messe – scelte random da un video – su Instagram e TikTok per dimostrare che anche lei è una comune mortale, dunque non sempre fotogenica, abbiano un legame con la realtà? Ebbene, andiamo con i fatti. L’imprenditrice digitale deve aver pensato di avvinarsi alle “donne normali” (?) pubblicando foto nelle quali dice di “non essere fotogenica”, ma non è affatto venuta male: fa smorfie, ha gli occhi semi chiusi, ma è sempre lei. Bella. Va detto che molti commentatori hanno apprezzato il video su TikTok, perché “Chiara è vera”. Qualcuno che ha senso della realtà è però rimasto: “Chià, io ti voglio bene ma sei venuta bene in tutte. Se lo faccio io sembro Gollum”, scrive qualcuno. Ecco, noi della redazione di FQMagazine siamo un po’ Gollum, come la commentatrice. Non siamo sempre fotogenici, ma per davvero. E visto che Ferragni ci piace quasi sempre ma stavolta abbiamo trovato il suo video non proprio centratissimo, le lanciamo una sfida: perché non provare BeReal?