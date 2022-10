La mamma di Nadia Toffa sente la voce di sua figlia dall’Aldilà. È stata lei stessa a raccontarlo in un libro e la questione è stata ampiamente dibattuta nell’ultima puntata di Pomeriggio 5 dove Barbara D’Urso ha chiamato in studio Babara Chiappini, Alessandro Checchi Paone, Vladimir Luxuria e la presunta medium Susy Gallesi. Tutto è iniziato proprio dal libro che la signora Margherita Rebuffoni ha appena pubblicato con Cristina Corrada, dedita alla metavisione e alla metafonia, ponte di comunicazione video e audio con l’aldilà: “Per comunicare con me Nadia passa da una terza persona, Cristina, con cui stabilirebbe una connessione spirituale tramite una radioNon è mai andata via, la sento e ricevo sempre dei segnali da lei“, ha detto la signora in un’intervista a Affari Italiani spiegando la genesi di questo libro scritto a quattro mani.

Al che, nel salotto pomeridiano di Canale 5, la presunta medium Susy ha rivelato:”La mamma di Nadia Toffa ha partecipato, ieri, ad un convegno dove ha fatto ascoltare delle registrazioni della figlia. E proprio in quel momento ho avvertito qualcosa. La sentivo lì (Nadia), ho sentito voci, tante voci di Nadia”. E subito Barbara Chiappini ha detto di crederle, raccontando un episodio personale: “Quando sognai mia madre accompagnava me e mio fratello per la strada e l’ho percepito, io ci credo. Una volta mi ha anche salvato da un incidente mortale. Non è una coincidenza“, ha detto la showgirl nella diffidenza generale.