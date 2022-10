“La stanza della principessa Charlotte è infestata dal fantasma di Lady Diana“. Ne è convinta la sensitiva Jasmine Anderson che, in un’intervista esclusiva al Daily Star ha detto di esser convinta che lo spirito della defunta principessa aleggi sui suoi nipoti, i figli di William e Kate, riservando attenzioni particolari proprio alla piccola Charlotte. “Diana è sempre protettiva nei confronti dei bambini, compresi i suoi nipoti, ma in particolare Charlotte. C’è bisogno di protezione lì. Ha qualcosa a che fare con la sua camera nella casa e sento che potrebbe essere infestata dai fantasmi. Qualcosa è stato visto nella stanza dei bambini, è quello che sto sentendo. Potrebbe essere che Charlotte abbia un dono psichico ed è in qualche modo protetta in quell’aspetto“. Dopo aver utilizzato l’appartamento 1A di Kensington Palace come residenza principale per molti anni, il principe William e Kate Middleton si sono infatti trasferiti a vivere nel parco del Castello di Windsor, in particolare nell’Adelaide Cottage. Dopo l’incoronazione di re Carlo III, però, la famiglia potrebbe dover traslocare nuovamente, questa volta direttamente nelle stanze del castello di Windsor, dove visse la regina Elisabetta nei mesi della pandemia: un posto che, a detta della sensitiva, sarebbe “più tranquillo” a livello energetico.