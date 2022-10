Certi gossip sono come i grandi amori: fanno giri immensi e poi ritornano. Soprattutto se i protagonisti sono Harry d’Inghilterra e Meghan Markle, due che ormai fanno notizia anche solo per aver dato un colpetto di tosse un po’ più forte del solito. A rendere il tutto ancora più intrigante sono le voci sul presunto tradimento che il principe secondogenito di Re Carlo III avrebbe commesso ai danni di Meghan, nel lontano 2016. I due all’epoca già si frequentavano ma questo non avrebbe impedito al nipote della regina Elisabetta – scapestrato quanto basta e discreto seduttore seriale – di provarci con Sarah Ann Macklin, modella, influencer ed ex fidanzata del modello David Gandy.

A rivelare questo, e molto altro, è il libro Harry, Conversation with the prince scritto da Angela Levin, biografa di corte e (pare) molto amica della regina consorte Camilla. Parliamo di un volume uscito nel 2018 ritornato inaspettatamente in voga in questi giorni, complici i dettagli che qualche fonte beninformata ha passato alla royal reporter. La scrittrice rivela che Harry, all’epoca 32enne, avrebbe incontrato la modella – che ha sfilato anche per Burberry – ad una festa e si sarebbe invaghito di lei tanto da ottenere il suo numero di telefono e cominciare un pressing serrato per corteggiarla e ottenere un appuntamento. Cosa che accadde ma dopo una manciata di uscite entrambi capirono di non essere fatti l’uno per l’altro. “Sono andati d’accordo, ma sono abbastanza diversi. Lei ha una vita molto pulita, beve a malapena, in questo senso stavano su una lunghezza d’onda diversa”, scrive il Daily Mail.

Ma non è tutto, perché a complicare le cose ci si sarebbe messo pure David Gandy che, geloso della frequentazione iper-blasonata della sua ex, avrebbe provato in tutti i modi a riconquistarla. Pur senza riuscirci, va detto. In tutto questo Harry già frequentava Meghan, con la quale pochi mesi dopo sarebbe partito per l’Africa per un viaggio che sancì il loro amore, ed ecco spiegato perché in questi giorni i tabloid inglesi parlano di tradimento. Quanto inciderà questa indiscrezione nella vita dei Sussex? C’è chi dice che Meghan non l’abbia presa bene – e non c’è da stupirsi, visto quanto è attenta alla sua immagine – e chi invece pensa che la coppa abbia ben altri problemi: dalla docu-serie sulla loro vita congelata da Netflix alle polemiche sull’ex attrice accusata di fare troppo vittimismo (dopo il podcast in cui racconta di quando lasciò il posto di valletta nella versione americana di Affari tuoi), hanno problemi più importanti da affrontare.