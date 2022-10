Una malattia incurabile si è portato via Alfio Scandurra. L’ex giocatore di rugby, 52enne, conosciuto per il suo impegno per l’ambiente e per la sua attività di trekking con gli asinelli, in particolare col suo amico di sempre Fiocco, è morto a Pordenone il 24 ottobre. Non solo scrittore e blogger, ma anche giardiniere e specializzato nelle potature di alberi di alto fusto. Proprio da un albero, poco più di un anno fa, Scandurra era caduto mentre stava lavorando, da quasi dieci metri di altezza. Dalla caduta ne era praticamente uscito illeso. Un vero e proprio miracolo, nonostante qualche livido e un busto che ha dovuto portare solo per un po’ di giorni. Appena rimesso in sesto, Alfio era ritornato di nuovo sugli alberi e continuava ad organizzare delle passeggiate con i suoi amati asinelli.

Proprio nei controlli fatti a seguito dell’incidente, tra tac e risonanze, però, l’ex rugbista scopre di avere una macchiolina nel pancreas. Una vera e propria condanna a morte, visto che questo tipo di tumore lascia solo qualche chance di guarigione se preso proprio all’inizio. Grazie alla caduta accidentale, quindi, la diagnosi era stata molto precoce. Più passavano i giorni, però, più diminuiva l’illusione che quello della malattia fosse solo un brutto incubo. Infatti, Alfio ha affrontato le dure terapie fino all’ultimo, sperando di poter salvare la sua vita e di poter riabbracciare i suoi amati animali. Ma il tumore, purtroppo, è stato più forte di lui e l’ha fatto spegnere, nelle scorse ore, nella sua amata città.