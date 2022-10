Mauro Icardi sembra aver preso la decisione finale. Il calciatore è più che deciso a licenziare l’ormai ex moglie Wanda Nara dall’incarico di sua procuratrice. È risaputo ormai che il divorzio tra i due in seguito al presunto tradimento tra Icardi e China Suarez, sia diventato un vero e proprio caso. Tra gli attacchi social via Instagram che la coppia si lancia quasi quotidianamente fino all’incendio a vecchi mobili nella casa del Lago di Como nel momento iniziale della separazione, questo caso sta diventando una vera e propria telenovela. E ora dalla Turchia arrivano nuove indiscrezioni secondo cui il giocatore del Galatasaray avrebbe chiesto alla squadra di non pagare l’ex moglie Wanda per il suo ruolo da procuratrice. Sarebbe stato bloccato quindi un maxi assegno del valore di un milione di euro.

A lanciare il gossip sono stati alcuni siti turchi ripresi successivamente da portali argentini. Da qui poi, inutile dirlo, questa notizia ha fatto il giro del mondo fino al nostro Paese. Ecco quali sarebbero state le parole pronunciate da Icardi: “Wanda Nara non è più la mia agente, non pagatela”. L’ex opinionista del Grande Fratello Vip è tornata a Istanbul per riabbracciare i figli dopo gli impegni di lavoro a Buenos Aires. Qui Nara aveva preso parte ad alcune scene piccanti mostrate sui social tratte dal nuovo videoclip di L-Gante, rapper ventiduenne con cui sembra che Wanda stia vivendo una nuova storia d’amore. Nel frattempo la causa legale per la separazione continua tra ripicche e colpi di scena. Che fine farà ora l’assegno congelato da parte di Icardi? Ah, saperlo.