Momenti esilaranti e grandi risate nella domenica pomeriggio di Rai 1. Se Mara Venier è già di per se una garanzia di divertimento, l’accoppiata con Giorgio Panariello si è rivelata davvero esplosiva. Il mattatore toscano, ora giudice di Tale e Quale Show, è stato infatti tra gli ospiti della puntata di Domenica In del 23 ottobre per presentare il suo nuovo spettacolo teatrale ‘La favola mia‘. Con l’occasione, ha ripercorso la sua lunga carriera artistica ed è stato così che ad un certo punto ha intavolato un divertente siparietto con la conduttrice. Tutto è iniziato quando Mara Venier si è alzata per mostrare a tutti il suo gobbo, ovvero dei grandi fogli scritti a mano: “Qui chi comanda è Mara Venier. Scriveteglieli più piccoli questi caratteri”, ha scherzato Panariello. E Mara Venier ha replicato: “No, no! Più grandi, perché non ci vedo”. “E allora scriveteli più grandi!”, ha rilanciato il comico battendo il cartellone e colpendo così inavvertitamente il petto di Mara Venier. La quale non ha perso l’occasione di farglielo notare: “Guarda che mi hai dato una botta alla tetta!”, ha esclamato divertita. E Panariello: “Eh ma sai qui come ti muovi pigli la tetta. Sei tutta tetta!”. “Eh lo so”, ha ammesso quindi Mara. Quindi l’attore toscano ha poi rilanciato: “Qua come tocchi qualcosa è tutto una tetta”, ha esclamato con la sua solita ironia. E ancora, la conduttrice lo ha incalzato: “Ma non mi trovi dimagrita?”. Lui: “No perché con le poppe così…”. E giù risate sguaiate.