Un bacio in discoteca sembra non lasciare più dubbi: tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani è finita. Da ieri 23 ottobre, infatti, sta circolando sul web un video che lascia poco spazio all’immaginazione. Di cosa si tratta? Dell’ex vincitore del GFVip5 che balla in discoteca, presso il Club Plastic di Milano. Poi, ad un certo punto, si avvicina ad un ragazzo biondo e i due si scambiano dei baci. “Bravo Tommaso Zorzi che limona in discoteca. Stanzani, non pensarlo più, troverai di meglio”, recita la didascalia di una utente – Miriana – che ha pubblicato il video su Twitter. Neanche a dirlo, si sono scatenati i commenti: “È una persona libera, fa quello che vuole. Non sta tradendo nessuno, fatti i ca**i tuoi”, “Dispiace, Zorzi poteva evitare sicuramente il bacio se qualche giorno prima parlava di privacy”. Il riferimento, probabilmente, è alla recente intervista che l’influencer milanese ha rilasciato a Fanpage dopo settimane di pettegolezzi sulla presunta fine della storia con Stanzani, ex volto noto di Amici.

“Quando vuoi fare questo lavoro in maniera seria, ovvero la conduzione, secondo me devi far parlare del tuo lavoro e non della tua vita privata. Perché se poi diventa una relazione a tre con il pubblico, devi sempre rendere conto a un terzo. E ci sarà sempre quello che non crede a quello che dici, che crede nella congettura, quello che comunque ti farà rodere il c**o quando leggi dei commenti perché ognuno diventa giudice della cosa. Io, sinceramente, se mi posso tutelare sotto questo punto di vista… rendere la mia sfera privata davvero privata”. Infine ha concluso: “Non mi piace far parlare della mia relazione, a prescindere da come vanno le cose in una relazione. C’è proprio un’arroganza, una prepotenza, come se fosse dovuto farti sapere cosa accade nella mia vita privata. No!”. Dunque una dichiarazione netta sul nuovo modo di vivere la propria vita ma non una conferma (né una smentita) della fine della relazione con Stanzani. Certo è che adesso, vista la clip che circola su Twitter, sembra tutto più chiaro. I due ragazzi si erano conosciuti a maggio 2021, tra loro sembrava esserci un grande sentimento.

Lo aveva raccontato Zorzi stesso: “Posso finalmente dire di essermi fidanzato con Tommy“, le sue parole nello studio di Verissimo, accanto al ballerino di Amici. La coppia aveva poi raccontato come si erano conosciuti: “Ci siamo conosciuti entrambi dopo una sovraesposizione mediatica, dopo Amici, dopo il Grande Fratello quindi ora siamo anche un po’ riservati. Il primo passo? Sono stato io (Zorzi, ndr), avevo visto alcune puntate di Amici. Poi mi ricordo che era venuto ospite qui da te (da Silvia Toffanin, ndr) e lasciai un commento sotto al post di Verissimo e da quel momento gli ho scritto su Instagram e niente, ci siamo visti a Milano. A me piace corteggiare, sono più cacciatore che preda. Quest’estate siamo stati insieme due mesi, in Puglia poi in montagna. Non abbiamo neanche mai litigato, è stato tutto veloce. L’anniversario? È il 7 maggio”, le loro parole nello studio di Canale 5 nel novembre 2021. Che sia stata proprio quella velocità a far finire tutto? Forse non lo sapremo mai.